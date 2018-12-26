Любимые песни и новогоднее настроение для азербайджанских зрителей (ФОТО)

26 декабря 2018 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры имени Г. Аббасова прошел праздничный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря, и наступающему Новому году, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры города Баку.

В рамках мероприятия с концертной программой выступили певицы Айнур Дадашева, Кенуль Мамедли и танцевальная группа "Инджэсэнэт" (İncəsənət).

Концертная программа была встречена публикой с большим интересом. Зрители подпевали артистам и бурными овациями встречали каждый концертный номер.

Вечер получился ярким, интересным и подарил аудитории по-настоящему новогоднее настроение.

(Автор: Джани Бабаева)

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