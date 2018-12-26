Международный центр мугама отметит 10-летний юбилей

26 декабря 2018 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 27 декабря состоится мероприятие, посвященное 10-летию деятельности Центра, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На мероприятии будет представлена экспозиция старинных музыкальных инструментов, затем в фойе, перед бюстами видных мастеров мугама будут представлены интерактивные экраны ("İnteraktiv lövhələr"). Также в рамках мероприятия будут продемонстрированы современные музыкальные инструменты и состоится выступление ансамбля "Əsrlərin sədası" ("Звуки веков").

Юбилейное мероприятие продолжится в зале Международного центра мугама, где состоится концертная программа.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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