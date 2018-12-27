Азербайджанка Динара Махмудова – восходящая звезда России (ВИДЕО, ФОТО)

27 декабря 2018 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Уроженку Санкт-Петербурга, лауреата международных конкурсов Динару Махмудову называют восходящей звездой вокального искусства России. В апреле 2019 года она впервые собирается выступить с сольным концертом в Баку, сообщает Trend Life.

Динара Ровшан гызы Махмудова родилась 12 апреля 1999 года в Санкт-Петербурге. С 4 лет начала заниматься музыкой. В 6 лет был уже выпущен ее первый музыкальный диск, а в 10 лет – второй, куда вошли около двадцати композиций. С красным дипломом окончила Детскую школу искусств №4 и золотой медалью общеобразовательную среднюю школу №355 Санкт-Петербурга. В 2015 году в Камерном зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоялся первый сольный концерт талантливой исполнительницы. С 2017 года учится на вокальном отделении Пражской консерватории имени Яна Дейла.

«Любовь к классической азербайджанской музыке у меня в крови и горжусь этим. Например, на конкурсе «Народная песня», исполнив песню «Бакы сабахын хейир» Эмина Сабитоглу, получила гран-при. Мне очень нравится творчество азербайджанских классиков Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, легендарных Муслима Магомаева, Рашида Бейбутова и Шовкет Алекперовой. Только хорошая музыка может дать человеку настоящие эмоции и пищу для размышления», - говорит Динара.

19 летняя талантливая исполнительница также любит джаз и современную молодежную музыку. Но, по ее словам, только талантливо написанная и хорошо исполненная музыка доставляет ей истинное удовольствие

«Думаю, что я говорю о музыке которая останется вечной. Сейчас много современных технологий, в том числе и компьютерных, которые позволяют людям, даже не знакомых с основами музыки и не имеющих достаточно хороших вокальных данных «представить себя во всей красе». К большому сожалению, живое исполнение музыки это чудо, которого не так много осталось. И тем дороже хорошие голоса и талантливые люди», - говорит Динара, которая с нетерпением ждет концерта на исторической родине.

(Автор: Вугар Иманов)

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