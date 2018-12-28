Российские звезды покажут бакинцам как найти счастье, обернувшееся трагедией

28 декабря 2018 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку 7 февраля 2019 года в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в рамках гастролей Московского современного художественного театра пройдет спектакль "Анна Каренина", поставленный по одноимённому классическому роману великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, сообщает Trend Life.

"Анну Каренину" называют энциклопедией семейной жизни. В основе романа лежат предубеждения, стереотипы, внутренний конфликт и вечное желание найти счастье в этом бренном мире. Несчастная любовь Анны и Вронского развивается на фоне других семейных взаимоотношений. Таким образом, мы видим объемную картину общества, исследуя самые сокровенные стороны человеческой души, которая едва ли претерпела серьезные изменения за прошедшие полтора века.

В спектакле, поставленном Русланом Банковским, играют звезды российского театра и кино Дмитрий Мазуров, Михаил Павлик, Петр Баранчеев и другие.

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(Автор: Вугар Иманов)

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