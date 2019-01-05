"Король блюза": легендарный Рой Янг выступит в Баку

5 января 2019 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 17 февраля в 20:00 состоится потрясающий вечер блюза, сообщили Trend Life организаторы программы. На концерте выступят легендарный исполнитель Рой Янг (Roy Young) и группа "King of Blues" ("Король блюза").

Имя Ройя Янга навсегда вписано в музыкальную историю 20 века. Исполнитель выступает в разных стилях - джаз, блюз, соул. Его концерты с успехом проходят на лучших сценах мира. Голос певца - эталон исполнения классического блюза 50-х и начала 60-х прошлого века.

По отзывам в зарубежной прессе, на концертах певца редко кто сидит – в его исполнении даже самые лиричные композиции звучат настолько задорно, что публика, очарованная ритмами джаза и блюза, предпочитает танцевать.

Рой Янг исполняет соул с теплотой и страстью, как это делают на его родной Ямайке. В детстве Янг переехал с родителями в Англию, а в 1969 году, когда ему исполнилось 19 лет, обосновался в Израиле. До 2007 года Рой Янг не выступал в США, при этом его блюзовый альбом "Memphis" в США имел огромный успех и взбудоражил все мировое блюз-сообщество.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az.

Телефон для справок: (051) 303-35-40

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Назван самый популярный альбом в Британии
Звёздный мир 3 января 09:36
Азербайджанские студенты поздравили с Днем солидарности и Новым годом
Культура 29 декабря 2018 13:09
В Баку торжественно отметили 10-летие Международного центра мугама (ФОТО)
Культура 28 декабря 2018 10:13
Однажды в Карабахе (ФОТО)
Культура 26 декабря 2018 17:02
В джазе только девушка. Бакинское зимнее солнце в Музее каменной летописи (ВИДЕО)
Звёздный мир 26 декабря 2018 14:08
Международный центр мугама отметит 10-летний юбилей
Культура 26 декабря 2018 13:36
Лента новостей
В Баку задержан гражданин Боливии с 2 кг кокаина
Происшествия 13:52
В Кыргызстане начали платить пособия по уходу за детьми с ОВЗ
Кыргызстан 13:46
ПО “Азнефть” объявило тендер на закупку насосов
Тендеры 13:43
Ирак больше всех страдает от санкций против Ирана, заявили в Багдаде
Арабские страны 13:40
В Азербайджане более 270 пациентов были обследованы на респираторные вирусные инфекции
Общество 13:31
25 лучших туристических направлений (ФОТО)
Путешествия 13:12
Израиль планирует разместить гостей "Евровидения-2019" в палатках
Израиль 13:12
Горный курорт Израиля открыт для посетителей
Израиль 12:56
Статус морских нефтегазовых контрактов в Азербайджане на декабрь 2018 года
Энергетика 12:31