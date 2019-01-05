"Король блюза": легендарный Рой Янг выступит в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 17 февраля в 20:00 состоится потрясающий вечер блюза, сообщили Trend Life организаторы программы. На концерте выступят легендарный исполнитель Рой Янг (Roy Young) и группа "King of Blues" ("Король блюза").

Имя Ройя Янга навсегда вписано в музыкальную историю 20 века. Исполнитель выступает в разных стилях - джаз, блюз, соул. Его концерты с успехом проходят на лучших сценах мира. Голос певца - эталон исполнения классического блюза 50-х и начала 60-х прошлого века.

По отзывам в зарубежной прессе, на концертах певца редко кто сидит – в его исполнении даже самые лиричные композиции звучат настолько задорно, что публика, очарованная ритмами джаза и блюза, предпочитает танцевать.

Рой Янг исполняет соул с теплотой и страстью, как это делают на его родной Ямайке. В детстве Янг переехал с родителями в Англию, а в 1969 году, когда ему исполнилось 19 лет, обосновался в Израиле. До 2007 года Рой Янг не выступал в США, при этом его блюзовый альбом "Memphis" в США имел огромный успех и взбудоражил все мировое блюз-сообщество.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az.

Телефон для справок: (051) 303-35-40

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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