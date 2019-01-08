Одинокая девушка из Азербайджана в Иране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя примет участие в Международном театральном фестивале "Фаджр", который проходит в Иране, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В рамках фестиваля в городе Ардебиль 8 и 9 января постановка азербайджанского театра "Bir səbət tənhalıq" ("Корзина одиночества") будет представлена зрителям и жюри.

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Нофель Велиев, художественное оформление - Замина Оруджова, музыкальное оформление - Ирада Мурадова, художник по свету – Вадим Кусков. В постановке заняты: заслуженная артистка Гюшвер Шарифова и актер Анар Сейфуллаев.

Постановка рассказывает о жизни девушки, о ее тревогах, страхах, мечтах и надеждах. Девушка одинока, и ей не с кем поговорить, поделиться своими переживаниями. Но однажды рядом с ней появляется молодой человек, который так же потерян в жизни, одинок и несчастен, как и она...

Данный спектакль поставлен на основе произведения драматурга Меджида Вахидзаде.

(Автор: Джани Бабаева )

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