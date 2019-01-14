Народный артист Азербайджана отправляется на гастроли по городам США

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) отправится в гастрольный тур по городам США, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

26 января EMIN выступит в Нью-Йорке, 30 января – в Майами, 2 февраля – в Лос-Анджелесе. Также музыкант выступит в Канаде, концерт состоится 29 января в Торонто.

Напомним, что ранее, делясь предстоящими творческими планами с представителями азербайджанских СМИ, EMIN выделил коллаборацию с Робином Шульцем.

"Большая мировая премьера запланирована на первый день моего концерта в Нью-Йорке - 26 января. Соответственно, американский тур мы стартуем с релиза моего альбома и сингла", - отметил он.

(Автор: Джани Бабаева)

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