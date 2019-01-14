Народный артист Азербайджана отправляется на гастроли по городам США

14 января 2019 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) отправится в гастрольный тур по городам США, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

26 января EMIN выступит в Нью-Йорке, 30 января – в Майами, 2 февраля – в Лос-Анджелесе. Также музыкант выступит в Канаде, концерт состоится 29 января в Торонто.

Напомним, что ранее, делясь предстоящими творческими планами с представителями азербайджанских СМИ, EMIN выделил коллаборацию с Робином Шульцем.

"Большая мировая премьера запланирована на первый день моего концерта в Нью-Йорке - 26 января. Соответственно, американский тур мы стартуем с релиза моего альбома и сингла", - отметил он.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На концерте Максима Фадеева в Баку выступит MOLLY
Звёздный мир 10 января 15:48
Азербайджанский праздник в Дубае (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 8 января 19:02
Зимний калейдоскоп в Баку
Культура 8 января 12:22
Всемирно известный пианист Денис Мацуев выступит с концертом в Баку
Культура 8 января 10:05
Миллионы просмотров и популярность в СНГ: Rauf & Faik выступят с концертом в Баку
Звёздный мир 5 января 15:48
Брендон Стоун проведет для бакинцев апрельский концерт
Звёздный мир 4 января 18:28
Лента новостей
В 2018 году в Турции сократились объемы производства автомобилей
Бизнес 12:41
Азербайджан расширит географию экспорта винной продукции – глава Ассоциации
Бизнес 12:35
Мобильные операторы Азербайджана увеличили доходы в 2018 году
ИКТ 12:28
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,2 раза
Финансы 12:25
На автодорогах Азербайджана будет оптимизирован допустимый предел скорости
Общество 12:23
СМИ: Экспедиция NASA исследует подводный вулкан Колумбос в Греции
США 12:09
TSE подтверждает: деятельность Бакинской Высшей школы нефти полностью отвечает стандартам ISO
Общество 12:08
Азербайджан является примером для других стран-членов Всемирной таможенной организации - генсек (ФОТО)
Бизнес 12:04
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Бизнес 12:03