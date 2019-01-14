В Баку покажут оперу "Интизар"

14 января 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 19 января состоится показ оперы "Интизар" азербайджанского композитора, председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки Фирангиз Ализаде.

Написанное ректором Бакинского филиала Московского государственного университета, вице-президентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академиком Наргиз Пашаевой либретто оперы проникнуто тонкой лирикой, философскими размышлениями.

Показ постановки посвящен 20 Января - Дню всенародной скорби.

"Интизар" - опера об истории и событиях в Карабахе, повествует о борьбе добра со злом, смерти невинных людей, предательстве близких соседей и красоте природы.

В спектакле примут участие ведущие солисты театра оперы и балета - народные артисты Азербайджана Гарина Керимова (партия Асли), Акрам Поладов (партия Сейид киши), заслуженные артисты Инара Бабаева (партия Мелек), Фарид Алиев (партия Ариф), Ильхам Назаров (партия Чужака), Фарида Мамедова и Сабина Вахабзаде (невесты), Турал Агасиев (крестьянин) и другие.

Дирижировать спектаклем будет главный дирижер и музыкальный руководитель театра оперы и балета заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку появится великий сказочник
Культура 7 января 11:15
В Баку почтили память Гюльхар Гасановой
Культура 10 декабря 2018 17:51
Психологический роман, или История кавалера де Грие в Баку
Культура 7 декабря 2018 10:47
Грандиозный подарок артистов на юбилей Таира Салахова (ФОТО)
Культура 30 ноября 2018 17:11
Лучшая Кармен приедет в Баку
Культура 27 ноября 2018 11:33
Цыгане и монахи в Баку: История бурных столкновений и сильных чувств
Культура 20 ноября 2018 16:54
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем в Азербайджане не останется ни одного города, где не будет самого современного медицинского центра
Политика 15:51
ЕБРР назначил регионального директора по Южному Кавказу
Финансы 15:51
Турция не боится угроз США – глава МИД
Турция 15:47
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан - одна из стран в мире, выделяющаяся успешным решением экономических, социальных и всех других вопросов
Политика 15:44
Лавров объявил о начале переговоров по проблеме мирного договора с Японией
Россия 15:31
«Узбекнефтегаз» огласил планы по модернизации газотранспортной системы Узбекистана (Эксклюзив)
Энергетика 15:25
Китай изучает целесообразность создания научной базы на Луне
Китай 15:25
Turkish Airlines в 2018 году перевезла более 75 млн пассажиров
Бизнес 15:25
Электробусы начали перевозить пассажиров на востоке Москвы
Россия 15:22