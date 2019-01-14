В Баку покажут оперу "Интизар"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 19 января состоится показ оперы "Интизар" азербайджанского композитора, председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки Фирангиз Ализаде.

Написанное ректором Бакинского филиала Московского государственного университета, вице-президентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академиком Наргиз Пашаевой либретто оперы проникнуто тонкой лирикой, философскими размышлениями.

Показ постановки посвящен 20 Января - Дню всенародной скорби.

"Интизар" - опера об истории и событиях в Карабахе, повествует о борьбе добра со злом, смерти невинных людей, предательстве близких соседей и красоте природы.

В спектакле примут участие ведущие солисты театра оперы и балета - народные артисты Азербайджана Гарина Керимова (партия Асли), Акрам Поладов (партия Сейид киши), заслуженные артисты Инара Бабаева (партия Мелек), Фарид Алиев (партия Ариф), Ильхам Назаров (партия Чужака), Фарида Мамедова и Сабина Вахабзаде (невесты), Турал Агасиев (крестьянин) и другие.

Дирижировать спектаклем будет главный дирижер и музыкальный руководитель театра оперы и балета заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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