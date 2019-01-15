В учреждениях культуры Азербайджана проходят мероприятия, посвященные трагедии 20 Января

БАКУ /Trend Life/ - В театрах, концертных залах, библиотеках, выставочных залах, кинотеатрах и других учреждениях культуры республики пройдут мероприятия, посвященные 29-й годовщине трагедии 20 Января, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

19 января в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Интизар". Также в этот день на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра будет продемонстрирован спектакль "Xəcalət" ("Стыд"), а 20 января в театре состоится показ постановки "Qarabağnamə" ("Карабахнаме").

Коллектив Государственного театра YUĞ 18-19 января продемонстрирует спектакль "Məhşər günü" ("Судный день"). 19 января на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя будут представлены постановки "Mənim ağ göyərçinim" ("Мой белый голубь") и "Əlincə qalası" ("Крепость Алинджа").

Также мероприятия, посвященные трагедии 20 Января, пройдут в театрах, действующих в регионах страны.

19 января в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится вечер, посвященный памяти жертв трагедии 20 Января. На вечере в исполнении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева прозвучит "Реквием" Вольфганга Амадея Моцарта.

17 января в Центре искусств "Хатаи" состоится итоговая выставка художественного конкурса "Azadlıq aşiqləri". Также 14-18 января при организации министерства культуры Азербайджана и Главного управления культуры города Баку в столице и окрестных поселках в рамках Недели патриотического кино проходят показы фильмов, посвященных Национальным героям Азербайджана. 21 января в Киноцентре "Низами" состоится презентация документальной киноленты режиссера Низами Аббаса "Unutma" ("Не забывай"), снятого студией "Salnaməfilm".

18 января в учебном комплексе Бакинской академии хореографии первый урок посветят трагедии 20 Января, будет продемонстрирована литературно-художественная композиция. В Центральной школе искусств имени Гара Гараева 19 января состоится художественная выставка и будет представлена литературно-художественная композиция.

17 января в Центре научной реставрации музейных ценностей и реликвий пройдут выставка и круглый стол на тему "20 Yanvarı unutmadıq" ("20 Января не забыто").

Также 17 января в Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде пройдут книжная выставка и показ фильма. 14-19 января в Республиканской детской библиотеке имени Ф.Кочарли и ее филиалах проходят выставки, вечера памяти и другие мероприятия. В Республиканской молодежной библиотеке имени Джафара Джаббарлы 16 января пройдут обсуждения и лекция, посвященные трагедии 20 Января, 17 января состоится встреча с родственниками шехидов. 18 января в Республиканской библиотеке для инвалидов по зрению состоится мероприятие, посвященное 29-й годовщине трагедии 20 Января.

Мероприятия, посвященные трагедии 20 Января, проводимые при организации Главного управления культуры города Баку и региональных управлений культуры, проходят и в других учреждениях культуры столицы и регионов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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