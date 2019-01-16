В Москве состоится церемония вручения премии "ЖАРА Music Awards"

БАКУ /Trend Life/ - В Crocus City Hall в Москве 5 апреля 2019 года состоится церемония награждения музыкальной премии "ЖАРА Music Awards", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Crocus City Hall.

Премия будет вручаться во второй раз за музыкальные достижения по итогам 2018 года. Впервые церемония награждения прошла в 2018 году с аншлагом.

Концепция торжественной церемонии вручения премии "ЖАРА Music Awards" будет особенной. Зрителей ожидает яркое погружение в творческое пространство с участием любимых артистов. Уникальность и интрига премии состоит в том, что победителей выбирают 100 самых популярных персон, среди которых певцы, актеры театра и кино, продюсеры, спортсмены, телеведущие, а также зрители Crocus City Hall в прямом эфире. Именно от них зависит кто же достоин получить высшую оценку и стать победителем в той или иной номинации. Именно поэтому это самая объективная музыкальная награда, где зрители выбирают победителей. EMIN, Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Jah Khalib, Николай Басков, Слава, Artik&Asti и многие другие звезды присоединяются к шоу", - отмечено в сообщении.

Напомним, что в прошлом году премия "Жара Music Awards" была вручена в 12 номинаций, а также были названы победители в двух специальных номинациях.

(Автор: Джани Бабаева )

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