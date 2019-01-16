Во французском Лионе прозвучал азербайджанский мугам (ФОТО, ВИДЕО)

16 января 2019 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Лион в концертном зале Le Palais Bondy при поддержке посольства Азербайджана во Франции и при организации Французско-азербайджанской ассоциации диалога состоялся концерт азербайджанского мугамного трио, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Концертная программа была посвящена 100-летию предоставления избирательного права женщинам в Азербайджане.

Выступая на открытии мероприятия, председатель ассоциации Гюнель Сафарова выразила признательность посольству Азербайджана во Франции за поддержку в проведении мероприятий в сфере пропаганды азербайджанской культуры во Франции.

В своем выступлении представитель посольства Азербайджана во Франции Вагиф Агаев рассказал о древнем музыкальном искусстве азербайджанского народа. Было отмечено, что азербайджанский мугам включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В ходе концертной программы в сопровождении заслуженного артиста Эльшана Мансурова (кяманча) и Алекпера Алекперова (тар) выступила лауреат международных конкурсов Камиля Набиева.

Прозвучавшие на вечере мугамные композиции вызвали большой интерес и аплодисменты зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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