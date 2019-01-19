В Баку пройдет показ фильма "Дороги, ведущие к свободе"

19 января 2019 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоится показ фильма "Дороги, ведущие к свободе" (Azadlığa gedən yollar), сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра.

Показ киноленты посвящен 29-й годовщине трагедии 20 Января.

Демонстрация фильма состоится в 14:00 19 января и в 15:30 20 января. Вход на сеансы свободный.

Отметим, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости. Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

(Автор: Джани Бабаева)

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