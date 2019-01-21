Азербайджанский мугам прозвучит в "Башмет-центре" в Москве

Жанр устного народного творчества Азербайджана - мугам - прозвучит в своем новой интерпретации 1 марта на концерте Трио Риада Мамедова в московском "Башмет-центре". Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе организатора концерта.

"Впервые на московской площадке будет представлен уникальный профессиональный жанр устного народного творчества Азербайджана - мугам", - отметили организаторы.

Устроители подчеркнули, что во всем мире лишь несколько профессиональных музыкантов представляют новый жанр джаз-мугам, среди них - Риад Мамедов, который является единственным исполнителем, раскрывающим это музыкальное направление не только с практической, но и с научной точки зрения.

В 2008 году ЮНЕСКО объявило мугам одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

Программа московского концерта объединит в себе классическую и джазовую музыку. В исполнении пианиста Риада Мамедова, контрабасиста Игоря Кондура и барабанщика Евгения Рябого прозвучат сочинения Фредерика Шопена, Александра Скрябина, Сергея Рахманинова.

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