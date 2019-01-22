Тонкий бакинский юмор на российском телеканале (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Героями очередного выпуска проекта "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" стали звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, сообщает Trend Life.

Звезды мировой оперы рассказали о том, как состоялось их знакомство, и в чем секрет семейного счастья. Напомним, что в 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.

Также о творчестве и вокальном таланте Анны Нетребко рассказали друзья и коллеги артистки.

"Действующие лица" с Юсифом Эйвазовым и Анной Нетребко. До сих пор не могу поверить, что сняла про них программу, потому что эта семейная пара - звезды мировой величины. В общении же - очень приятные и приветливые люди. А тонкий бакинский юмор Юсифа не раз заставлял смеяться всю съёмочную группу", - написала Наиля Аскер-заде на своей странице в Instagram.

Герои программы "Действующие лица" откровенно рассказывают, о чем мечтают, чего боятся и чем занимаются в свободное время. Каждая программа – эксклюзивное интервью и уникальные съемки. Ведущая программы - лауреат премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший интервьюер" (2018), азербайджанка Наиля Аскер-заде.

Анна Нетребко – драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель Гран-при ряда международных конкурсов, Почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло.

(Автор: Джани Бабаева)

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