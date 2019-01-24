В Баку приедет актер сериала "Спрут", который сыграл Тано Каридди (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 25 по 30 января пройдет итальяно-азербайджанский Международный кинофестиваль, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Цель кинофестиваля - популяризация кинематографического языка двух стран, его истории и эволюции. Фестиваль организован продюсерским домом Imago Group и издательским домом Sandro Teti Editore в сотрудничестве с United Culture при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Показы фильмов будут организованы в трех разделах - итальянском, азербайджанском и международном, в течение пяти дней с несколькими показами. Также во время гала-вечера пройдет церемония награждения премии Zoroaster.

Председатель жюри премии Zoroaster - Ремо Джироне, актер известный на всем постсоветском пространстве как исполнитель роли Тано Каридди в телесериале об итальянской мафии "Спрут", художественный руководитель фестиваля – режиссер и сценарист Клаудио Росси Массими.

Гостями фестиваля станут актеры и режиссеры из разных стран мира. Программа фестиваля также насыщена семинарами, творческими дебатами, встречами.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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