"Метанойя" азербайджанской художницы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее EQ в Баку состоялась выставка новых работ талантливой азербайджанской художницы Эсмиры Гюльахмедовой под названием "Метанойя", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В экспозицию вошли 30 произведений, созданных за последние два года. Мероприятие собрало большое количество гостей, среди которых молодые и известные художники, ученики автора выставки, а также многочисленные ценители искусства.

Предыдущие выставки Эсмиры Гюльахмедовой прошли в Стамбуле и Каннах.

Название выставки "Метанойя" является символическим. Произведения, представленные на выставке, объединены цветовым решением, интересным стилем и национальной тематикой. Многие работы с традиционной тематикой выполнены в стиле модерн. Последняя серия работ посвящена натюрмортам с национальным колоритом - с ароматными южными фруктами и восточной посудой.

(Автор: Джани Бабаева)

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