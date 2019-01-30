"Метанойя" азербайджанской художницы (ФОТО)

30 января 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее EQ в Баку состоялась выставка новых работ талантливой азербайджанской художницы Эсмиры Гюльахмедовой под названием "Метанойя", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В экспозицию вошли 30 произведений, созданных за последние два года. Мероприятие собрало большое количество гостей, среди которых молодые и известные художники, ученики автора выставки, а также многочисленные ценители искусства.

Предыдущие выставки Эсмиры Гюльахмедовой прошли в Стамбуле и Каннах.

Название выставки "Метанойя" является символическим. Произведения, представленные на выставке, объединены цветовым решением, интересным стилем и национальной тематикой. Многие работы с традиционной тематикой выполнены в стиле модерн. Последняя серия работ посвящена натюрмортам с национальным колоритом - с ароматными южными фруктами и восточной посудой.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Тано Карриди из сериала "Спрут" провел мастер-класс для азербайджанцев (ФОТО)
Культура 29 января 15:24
Определились соперники Азербайджана по полуфиналу "Евровидения 2019" (ФОТО)
Культура 28 января 22:43
Проведи уик-энд в театре – в Азербайджане реализуется новый проект (ФОТО)
Культура 28 января 17:52
Нигяр Гасанзаде показала, как в запястьях бьется пульс - сама жизнь (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 27 января 15:39
"Аршин мал алан" стал данью памяти на юбилей Офелии Аслан (ФОТО)
Культура 26 января 13:32
Первый Международный кинофестиваль Италия-Азербайджан открылся с участием мировой звезды Ремо Джироне (ФОТО)
Культура 25 января 22:26
Лента новостей
Казахстан увеличит урожай зерновых в этом году
Экономика 10:46
Обнародована дата ввода в эксплуатацию линии метрополитена на юго-западе Турции
Бизнес 10:44
Президент Ильхам Алиев утвердил ряд двусторонних документов между Азербайджаном и Туркменистаном
Политика 10:43
Абэ заявил, что оснащение ВМС Японии легкими авианосцами необходимо для самообороны
Другие страны 10:31
Минфин Азербайджана не смог реализовать всю эмиссию облигаций
Финансы 10:27
Генсек ООН поблагодарил Эр-Рияд за усилия по установлению мира в Йемене
Арабские страны 10:27
Израильская "Авиационная промышленность" будет строить корабли для лунных экспедиций Европы
Израиль 10:22
Рябков: РФ будет укреплять сотрудничество с Китаем по вопросам стратегической стабильности
Россия 10:17
В ряде поселков Баку будут перебои в подаче воды
Общество 10:07