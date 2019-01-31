Церемония награждения "Zoroaster" первого Международного кинофестиваля Италия-Азербайджан (ФОТО)

31 января 2019 01:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Киноцентре "Низами" прошла торжественная церемония награждения премии "Zoroaster" первого Международного кинофестиваля Италия-Азербайджан, сообщает Trend Life.

Кинофестиваль, организованный кинокомпанией Imago Group, издательским домом Sandro Teti Editore и организацией United Cultures при поддержке Министерства культуры Азербайджана, проходил на площадках Киноцентра "Низами" и The Landmark's Cine Club с 25 по 30 января. Показы фильмов были организованы в трех разделах - итальянском, азербайджанском и международном, с несколькими показами. На фестивале были представлены работы начинающих и известных режиссеров со всего мира. Основная цель - выявление молодых талантов, создание площадки для обмена опытом между режиссерами из разных стран. Программа фестиваля была также насыщена семинарами, творческими дебатами, мастер-классами, интересными встречами.

В церемонии награждения приняли участие члены жюри - президент кинофестиваля и председатель жюри премии "Zoroaster" Ремо Джироне, его супруга, аргентинская актриса итальянского происхождения Виктория Дзинни, художественный руководитель, режиссер и сценарист Клаудио Росси Массими, руководитель Imago Group Лучия Мачалени, заслуженный работник культуры, сотрудник Госфильмофонда Азербайджана Юсиф Шейхов, кинорежиссер Фехруз Шамиев, а также первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев, заслуженный деятель искусств, киновед Аяз Салаев, директор "Азербайджанфильм" Мушфиг Хатамов и руководитель United Cultures Паола Касагранде.

Решением жюри премией Zoroaster в различных номинациях были награждены:

"Лучший художественный итальянский фильм" - "L Assoluto Presente" Фабио Мартина,

"Лучший художественный азербайджанский фильм" - "Набат" Эльчина Мусаоглу,

"Лучший художественный международный фильм" - "The Bra" Вейта Хельмера,

"Лучший документальный итальянский фильм" - "Appenino" Эмилиано Данте,

"Лучший документальный азербайджанский фильм" - "Човган" Рафига Гулиева,

"Лучший документальный международный фильм" - "The Orphanage" Мэтью Хаага,

Специальный приз Solidarity and Social Commitment offered by "Regno dei Santi Pietro e Paolo" - "Figliodi" Альберто Ваначчи и Филиппо Мариа Джори,

"Лучший актер" – Габриэле Дентони, "Vengo Anchio" Коррадо Нуццо и Мариа ди Бьязе,

"Лучший режиссер" - Джон Хельберг, "Mousse",

"Лучший оператор" – Максим Дроздов, "Красный сад" Мирбалы Салимли,

"Лучшая музыка" – Фирудин Аллахвердиев, "Гранатовый сад" Ильгара Наджафа.

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(Автор: Вугар Иманов)

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