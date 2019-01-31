Жизнь - это песня. В Шеки отметили 95-летие Шафиги Ахундовой (ФОТО)

31 января 2019 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры города Шеки прошел литературно-художственный вечер “Жизнь - это песня”, посвященный 95-летию со дня рождения народной артистки Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", видного композитора Шафиги Ахундовой, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Художественный руководитель центра Рашад Рустамов рассказал о жизни и творчестве Шафиги Ахундовой, особо отметив ее вклад в национальное искусство. Шафига Ахундова - первая женщина на Востоке, написавшая оперу. Это произошло в 1972 году, когда была написана опера «Скала невест».

Шафига Ахундова родилась 21 января 1924 года в Шеки, в семье известного деятеля культуры Гулама Ахундова. В 1943-1944 годах получила начальное музыкальное образование в Бакинской музыкальной школе имени Асафа Зейналлы, где брала уроки у самого Узеира Гаджибейли. В 1956 году продолжила образование в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, где закончила класс Бориса Зейдмана. Она также является автором оперетты "Ev bizim, sirr bizim" ("Наш дом - наша тайна"), создателем музыкальных партитур для 60 спектаклей драматических театров Азербайджана, а также автором 600 песен и романсов. Скончалась 26 июля 2013 года в Баку. Похоронена Ахундова на Аллее почетного захоронения.

Гостям был представлен видеоматериал о Шафиге Ахундове. В рамках концертной программы в сопровождении инструментального ансамбля “Səbuhi” вокалисты исполнили всеми любимые композиции, написанные Шафигой Ахундовой “Sənin nəğmən”, “Gecələr yuxusuz qoymusan məni”, “Nədən oldu”, ”Şəki”, “Gözlərimin işığı sənsən”, “Həsrətindəyəm”, “Mehriban olaq”, “Neyçün gəlməz”, а также были продекламированы стихи.

(Автор: Вугар Иманов)

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