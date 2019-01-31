Народная артистка России покажет в Баку свободу и совершенство

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка России, лауреат международных конкурсов вокалистов, профессор вокальной кафедры Московской консерватории Лариса Рудакова приглашена руководством Азербайджанского театра оперы и балета для проведения мастер-классов, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Мастер-классы пройдут с 5 по 15 февраля.

Лариса Рудакова - яркая творческая личность. Её самобытному таланту присущи полная артистическая свобода, тонкое сценическое прочтение создаваемых образов, актёрская зрелость, позволяющая глубоко, эмоционально и убедительно раскрывать душевное состояние своих героинь. Лариса Рудакова мастерски, совершенно владеет многообразием средств вокально-исполнительского искусства. Стремясь к постоянному совершенствованию, Лариса Рудакова в каждый свой спектакль вносит убедительные нюансы музыкальной и сценической интерпретации. От спектакля к спектаклю обогащаются новыми красками исполняемые ею партии.

В 1992 году Лариса Рудакова окончила Московскую государственную консерваторию по классу вокала. В том же году была принята в Большой театр России. За годы работы в театре она спела весь лирико-колоратурный репертуар. Рудакова покорила слушателей высокой культурой исполнения, великолепной техникой, необыкновенно чарующим бархатным тембром голоса, которому, кажется, подвластно всё. Проходила стажировку в звукозаписывающей фирме Deutsche Grammophon под руководством Джона Фишера. Будучи солисткой Большого театра певица стала победительницей нескольких престижных вокальных конкурсов.

В 1995 году телекорпорацией BBC она была названа в пятерке лучших молодых оперных певцов мира. Лариса Рудакова ведёт активную концертную деятельность. Выступала с сольными концертами в Израиле, Южной Корее, Дании, Италии, Греции, Англии, США.

Помимо активной концертной деятельности, участия в театральных постановках, является профессором Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Ее ученики неоднократно становились лауреатами престижных международных конкурсов. Многие из них стали солистами московских и европейских оперных театров, в том числе Цюрихской оперы и театра Гранд-опера.

(Автор: Джани Бабаева)

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