Азербайджанцы провели свадьбу в масках по французским обычаям (ФОТО)

1 февраля 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Студенты факультета музыкального театра Азербайджанского государственного университета культуры и искусств представили спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро́» по пьесе французского классика Бомарше, сообщили Trend Life в пресс-службе вуза.

Спектакль был посвящен Дню молодежи Азербайджана, отмечаемому 2 февраля. Главная цель – раскрыть творческий потенциал молодежи в постановке произведения мировой классики.

Режиссер Руслан Исмайлов представил спектакль в виде игры масок, в костюмах 18 века, но с текстовым сопровождением на современный манер. Над постановкой также работали студенты вуза: автор танцев и музыки – Назрин Исмайлова, битмейкер – Александр Гаджиевски.

Действие комедии «Безумный день, или женитьба Фигаро» происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Внимание к простой, казалось бы, истории борьбы двух мужчин, графа и его слуги, за женщину – неслучайно. Написанная в преддверии Великой французской революции 1778 года, пьеса вот уже свыше двух столетий не сходит со сцены. Эта пьеса Бомарше, вторая из трилогии о Фигаро. Известна тем, что вдохновила Моцарта на создание одноимённой оперы.

После спектакля ректор вуза, профессор Джейран Махмудова, народные артисты Ильхам Намик Кямал и Мамедсафа Гасымов, преподавательский состав университета поздравили студентов с хорошей работой, провели ее разбор и дискуссии по повышению мастерства. Было отмечено, что государством созданы все условия для творческой молодежи по повышению уровня образования, раскрытию и реализации своего потенциала, претворению идей в жизнь и достижению успехов в профессиональной деятельности.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку пройдет пятидневный фестиваль "Голос молодости"
Культура 30 января 12:05
Проведи уик-энд в театре – в Азербайджане реализуется новый проект (ФОТО)
Культура 28 января 17:52
В Баку появится великий сказочник
Культура 7 января 11:15
Найти принца в Баку, или Сказка со счастливым финалом (ФОТО)
Культура 4 января 11:16
Новогодние приключения Джыртдана в Баку (ФОТО)
Культура 28 декабря 2018 20:31
Российские звезды покажут бакинцам как найти счастье, обернувшееся трагедией
Культура 28 декабря 2018 14:25
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики
Политика 13:22
Рябков: Россия заботится о безопасности независимо от шагов США
Россия 13:20
Reuters: Число жертв холодов в США превысило 20 человек
США 13:12
Президент Ильхам Алиев наградил медалью "За отвагу" братьев Шириновых, спасших семью в Украине
Политика 13:09
МИД Венгрии обвинил Западную Европу в лицемерии в отношениях с Россией
Европа 13:08
Банк ВТБ (Азербайджан) обсудил сотрудничество с экспортерами в РФ
Бизнес 13:04
Россия и Азербайджан наращивают усилия по развитию морского туризма на Каспии - посол
Туризм 12:57
Самые труднопроизносимые названия мест в Европе
Путешествия 12:56
Узбекистанцы приобрели в 2018 г. свыше 345 тыс. автотранспортных средств
Бизнес 12:53