Азербайджанцы провели свадьбу в масках по французским обычаям (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Студенты факультета музыкального театра Азербайджанского государственного университета культуры и искусств представили спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро́» по пьесе французского классика Бомарше, сообщили Trend Life в пресс-службе вуза.

Спектакль был посвящен Дню молодежи Азербайджана, отмечаемому 2 февраля. Главная цель – раскрыть творческий потенциал молодежи в постановке произведения мировой классики.

Режиссер Руслан Исмайлов представил спектакль в виде игры масок, в костюмах 18 века, но с текстовым сопровождением на современный манер. Над постановкой также работали студенты вуза: автор танцев и музыки – Назрин Исмайлова, битмейкер – Александр Гаджиевски.

Действие комедии «Безумный день, или женитьба Фигаро» происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Внимание к простой, казалось бы, истории борьбы двух мужчин, графа и его слуги, за женщину – неслучайно. Написанная в преддверии Великой французской революции 1778 года, пьеса вот уже свыше двух столетий не сходит со сцены. Эта пьеса Бомарше, вторая из трилогии о Фигаро. Известна тем, что вдохновила Моцарта на создание одноимённой оперы.

После спектакля ректор вуза, профессор Джейран Махмудова, народные артисты Ильхам Намик Кямал и Мамедсафа Гасымов, преподавательский состав университета поздравили студентов с хорошей работой, провели ее разбор и дискуссии по повышению мастерства. Было отмечено, что государством созданы все условия для творческой молодежи по повышению уровня образования, раскрытию и реализации своего потенциала, претворению идей в жизнь и достижению успехов в профессиональной деятельности.

(Автор: Вугар Иманов)

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