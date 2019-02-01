Всемирно известные музыканты выступят в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 15 и 16 февраля состоятся концерты Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Оркестр выступит под управлением дирижера Хобарта Эрла. Хобарт Эрл родился в Венесуэле, в семье американцев. Он выпускник Великобританской школы "Гордонстон" в Каракасе, и Лондонского Тринити-колледжа. В школьные годы играл на кларнете и начал пробовать себя как дирижёр. В 1983 году окончил Музыкальный факультет Принстонского университета. В дальнейшем Эрл занимался в Тэнглвудском музыкальном центре и стажировался в Венской академии музыки. В 1987 году основал в Вене камерный оркестр. С 1991 года он проживает и работает в Одессе, является художественным руководителем и главным дирижёром Одесского филармонического оркестра. Под руководством Эрла оркестр, прежде имевший исключительно региональное значение, был выведен на международный уровень, дебютировав на международной сцене весной 1992 года на фестивале американской музыки в Брегенце (Австрия), а в ноябре 1993 года впервые в своей истории выступил в Карнеги-холле.

На концерте, который состоится 15 февраля, солистами выступят Дали Гуцериева (виолончель) и Екатерина Лёхина (сопрано).

Дали Гуцериеву называют одной из самых одаренных молодых российских виолончелисток. Помимо виолончели, исполнительница профессионально занимается живописью и скульптурой. Дали Гуцериева сотрудничает с Государственным Литовским камерным оркестром. Гуцериева выступает в качестве солистки в Финляндии, Дании, Исландии, Чехии, Испании, Италии.

Екатерина Лёхина - российская оперная певица (сопрано), лауреат премии Грэмми. Получила первую премию на конкурсе "Санкт-Петербург" (2005 год) и на конкурсе "Operalia" (Париж, 2007 год). В 2006 году дебютировала в Венской народной опере в роли мадам Герц в опере Моцарта "Директор театра" и в роли Царицы ночи в его же "Волшебной флейте". В настоящее время живёт в Москве, активно выступает по всему миру - в Вене, Париже, Монте-Карло, Тель-Авиве, Лондоне, Мумбаи.

16 февраля вниманию бакинской публики будет представлена концертная программа с участием молодого пианиста Адама Гуцериева.

Адам Гуцериев - ученик Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Сценическую карьеру музыкант начал в 5-летнем возрасте, в 12 лет стал победителем VII Международного музыкального конкурса "Amigdala" в Италии. Пианист выступает с известными оркестрами в крупных концертных залах России, Франции, Бельгии и других странах. Адам является студентом профессора Валерия Пясецкого в Московской государственной консерватории.

(Автор: Джани Бабаева)

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