Азербайджанская ностальгия в Германии - Sonorizzonte

2 февраля 2019 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Германии вышел в свет новый компакт-диск с записью музыки композиторов Европы и Америки. На диске мюнхенского ансамбля "Sonorizzonte" звучит музыка Пауля Хиндемита (Германия), Клода Дебюсси (Франция), Стива Райха (США), Георга Куртага (Швейцария) и председателя Союза композиторов Азербайджана, члена-корреспондента НАНА, профессора Фирангиз Ализаде, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Все эти сочинения объединяет ностальгия по прошлому, воспоминания о лучших временах, тема прощания и разлуки. К тому же, "Sonorizzonte" состоит из необычных старинных инструментов и известных музыкантов - Андреас Тисотти (Viola da gamba), Джессика Кун (Barokcello), Рай Ватанабе (Percussion), Мириам Шредер (Harfe).

"Премьера произведения Фирангиз Ализаде "Schwindende Schönheit" ("Исчезающая красота") состоялась в 2015 году в Германии, в замке близ Мюнхена - знаменитом Нимфенбурге. В произведении повествуется об исчезающих красотах памятников архитектуры, которые на наших глазах уходят в прошлое, погружаются в небытие, оставив за собой горькое чувство сожаления и невосполнимой утраты. И теперь, после успешных гастролей ансамбля "Sonorizzonte" по Европе был записан CD и DVD диски этой программы. Таким образом, сама идея концерта, а также замечательные произведения в их образцовом воплощении станут достоянием не только посетителей концертов "Sonorizzonte", но также и многочисленных поклонников классической музыки", - говорится в сообщении Союза композиторов Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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