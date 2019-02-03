Премию "Гойя" за лучший фильм получила лента "Чемпионы"

Испанская кинопремия "Гойя" в категории "лучший фильм" досталась комедии "Чемпионы" (Campeones) режиссера Хавьера Фессера. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом было объявлено в ночь с субботы на воскресенье в ходе церемонии вручения наград.

"Чемпионы" была номинирована на премию "Гойя" сразу в 11 категориях. В фильме рассказывается о тренере по баскетболу, который по решению суда вынужден работать с командой игроков с ограниченными умственными способностями.

Премию как лучший актер получил Антонио де ла Торре за съемки в триллере "Королевство" (El Reino), лучшей актрисой была признана Суси Санчес за драму "Болезнь в воскресенье" (La enfermedad del domingo), режиссером - Родриго Сорогойен за "Королевство". Звание лучшего европейского фильма досталось ленте "Холодная война" (Zimna wojna) режиссера Павла Павликовского, а лучшей иберо-американской лентой стал фильм "Рома" (Roma) Альфонсо Куарона.

Национальная кинопремия "Гойя" названа в честь художника Франсиско Гойи (1746-1828). Она вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук ежегодно с 1987 года. Награда представляет собой бронзовый бюст Гойи.

В 2018 году премию в категории лучший фильм получила картина "Книжный магазин" (La libreria) режиссера Изабель Койшет.

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