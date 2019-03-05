Абульфас Гараев: Мы всегда поддерживаем связь с потомками Насими

БАКУ /Trend Life/ - У Азербайджана большое литературное, а также связанное с искусством наследие. Об этом, как сообщает Trend Life, сказал во вторник журналистам на пресс-конференции министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

"Мы заинтересованы в пропаганде данного наследия в новой форме. Но, каждый творческий человек, который обращается к этому наследию, должен нести большую ответственность. Поэтому, сегодня мы говорим о формировании советов при телевидении. Это нужно для того, чтобы были определены рамки", - подчеркнул Гараев.

Абульфас Гараев также ответил на вопросы представителей СМИ, связанные с могилой Имадеддина Насими.

"Как вы знаете, могила Насими находится в сирийском городе Халеб. Место, где расположена могила Насими, считается священным. Мы обсуждали вопрос восстановления могилы, однако конфликт там не позволяет реализовать этот проект. Мы всегда поддерживаем связь с потомками Насими", - подчеркнул министр.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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