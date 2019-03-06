Азербайджанские картины номинированы на премию Фестиваля детективных фильмов в России (ФОТО)

6 марта 2019 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Фильмы азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова "Архив Шоллера" и "День казни" стали номинантами XXI Международного фестиваля детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной тематики DetectiveFEST, сообщил Trend Life автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер картин.

Фильмы представлены в номинации “Игровой кинофильм (полный метр) детективной, правоохранительной, военной и антитеррористической тематики”. В этом году на кинофестиваль было прислано 1210 фильмов из 78 стран мира. В номинантах осталась примерно 1/6 часть работ. Мероприятия будут проходить в Москве с 22 по 26 апреля на базе отеля "Космос".

Художественный фильм "Архив Шоллера" (Şollerin arxivi) снят в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи, в 1840-х годах переселившихся в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положение в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана.

Режиссер – Адиль Гуламов, оператор – Таир Самедоглу. В ролях - Сабир Мамедов, Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлеб Ардебилли и другие.

Фильм был ранее отмечен наградами международных кинофестивалей в США, Бельгии, Нидерданды, Мексике и Германии.

Художественный фильм "День казни" (Edam günü) был снят в 2016 и доработан 2018 году. События фильма, снятого в жанре психолического триллера, происходят в тюрьме в последние годы советского периода. В фильме показаны волнующие моменты из жизни осужденного в камере. Автором раскрывается тюремная тема в противоречивом контексте с двух противоположных полюсов.

Оператор-постановщик - Мехти Ягубов. В ролях - Ровшан Керимдухт, Сабир Мамедов, Мамед Алиев, Назил Агаларов, Рамин Шихалиев, Солтан Гасымов, Хикмет Мамедов, Вугар Гурбанов и другие.

Фильм был ранее отмечен наградами международных кинофестивалей в США, Великобритании, Мексике и Испании.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Италии заявили, что диалог Москвы и Рима укрепляет международную стабильность
Европа 5 марта 17:44
Фонд Муслима Магомаева объявил о проведении мастер-класса Тамары Синявской
Культура 4 марта 09:58
В Москве столкнулись около 40 автомобилей
Россия 3 марта 14:13
В московских аэропортах отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды
Россия 3 марта 10:04
Бизнес-делегация Австрии приедет в Узбекистан для расширения экономического сотрудничества
Бизнес 1 марта 21:48
"Узбекские железные дороги" объявили о скидках
Бизнес 28 февраля 11:16
Лента новостей
В Иране открыта железная дорога Решт-Казвин
Экономика 18:12
Медведев: США не просто приостанавливают, а разрывают ДРСМД
США 18:11
Инфляция в России в феврале замедлилась до 0,4%
Россия 18:07
Глава Генштаба Алжира: Армия будет охранять страну в соответствии с конституцией
Арабские страны 18:05
Китайский луноход исследовал камни на обратной стороне Луны
Китай 18:03
За последние три года у берегов Дании появилось 11 новых островов
Европа 18:01
Азербайджанским мужчинам объяснили – чего хотят женщины (ФОТО)
Культура 17:58
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил условия по двум видам депозитов
Финансы 17:57
КТК-Казахстан объявил тендер на закупку мембран для резервуаров
Тендеры 17:55