В Баку отметили 25-летие со дня создания Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось мероприятие, посвященное 25-летию со дня создания Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО, сообщает Trend Life.

На мероприятии присутствовали видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, известные деятели науки, культуры и искусства.

Вначале гости ознакомились с художественной экспозицией, развернутой в фойе Центра. На выставке были представлены работы юных художников, посвященные включенным в ЮНЕСКО образцам культурного наследия Азербайджана. Также в фойе Центра состоялось выступление Ансамбля старинных музыкальных инструментов (художественный руководитель - народный артист Мунис Шарифов). Выступление музыкантов вызвало большой интерес у гостей вечера.

На открытии мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО. Было отмечено, что в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества сегодня значатся 13 образцов Азербайджана - азербайджанский мугам (2008), искусство азербайджанских ашугов (2009), праздник Новруз (2009), азербайджанское традиционное искусство ковроткачества (2010), мастерство изготовления и искусство игры на таре (2012), човган (2013), традиционное искусство изготовления и ношения женского шёлкового головного платка кялагаи и его символика (2014 ), медное производство в Лагиче (2015), лаваш (2016, совместно с Ираном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией), традиция приготовления и подачи долмы (2017), мастерство изготовления и искусство игры на кяманче (2017), яллы (кочари, тензере), коллективные традиционные танцы Нахчывана (2018), эпос "Деде Горгуд" (2018, совместно с Турцией и Казахстаном).

Кроме того, Крепостной город Баку с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней и Гобустанский культурный ландшафт с наскальными рисунками в Азербайджане входят в отдельный Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее мероприятие продолжилось концертной программой в ходе которой выступили юные ханенде и известные мастера мугама, ансамбль юных исполнителей на нагаре, коллектив юных ашугов и солисты Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова. Каждый номер программы был встречен зрителями в зале бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева)

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