Картины удивительной Кенуль Исмайловой в произведениях писателей Южной Америки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В известном в Аргентине журнале Diafanis об искусстве, науке и коммуникациях трое писателей опубликовали свои произведения с иллюстрациями работ азербайджанской художницы Кенуль Исмайловой, сообщает Trend Life.

Произведение Adolfo Vasco Zabalza (Аргентина) "A un gran amor" украсила работа "Танец нежной любви", Gerardo Molina (Уругвай) "Dos Sonetos Inéditos" – сопровождается картиной "Каспийское море", а Marta de Arévalo (Уругвай) "Corazón Viajero" – произведением "Морские чудеса".

Молодая талантливая художница Кенуль Исмайлова родилась с ДЦП (детский церебральный паралич), что не помешал ей многого добиться в своем творчестве, и идти по жизни с гордо поднятой головой, заряжая всех своим позитивом. Она - удивительная художница! Ее работы неоднократно представлялись на выставках в Азербайджане и за рубежом. Выпускница факультета искусствоведения Российской инновационной гуманитарной академии, член Международной ассоциации деятелей искусств UASB, Союза художников Азербайджана, организации "Активисты Международного союза художников", председатель отдела общественных связей Общества женщин-инвалидов.

(Автор: Вугар Иманов)

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