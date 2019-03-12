В Азербайджане определят лучших танцоров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Союзе театральных деятелей Азербайджана 17 марта пройдет открытый чемпионат страны по танцам, организованный Союзом молодежи и Ассоциаций танца Азербайджана при поддержке Jam Group, сообщили Trend Life в пресс-службе СМА.

"Чемпионат Азербайджана считается итоговой битвой между победителями региональных и столичных турниров - Кубок “Baku”, Кубок “Kəpəz” в Гяндже, Кубок “Qarabag” в Агджабеди, чемпионат Баку и т.д. Победители турнира получат право представлять Азербайджан за рубежом на рейтинговых международных турнирах", - говорится в сообщении.

В соревновании примут участие представители Баку, Гянджи, Сумгайыта, Шеки, Гёйгёля, Мингячевира, Барды, Агджабеди, Агдама и т.д., в том числе зарубежные гости.

Подбор судей осуществляется по всем критериям танцевальных стандартов. Они квалифицируются по нескольким видам танца, для повышения уровня мероприятия и объективности принятых ими решений. Судьи будут оценивать участников по технике, имиджу, по композиции и хореографии. В состав судейства входят: заслуженный деятель искусств Азербайджана Римма Мамедова (председатель), вице-президент АТА, педагог Академии хореографии Ульвия Гасанова, завкафедрой хореографии Гимназии искусств при Национальной консерватории Азербайджана Таир Эйнулаев, ведущий солист Государственного ансамбля “Cəngi” Фархад Алиев, ведущий солист Государственного военного ансамбля Шахрияр Джафаров.

Соревнования пройдут по следующим видам - чирлидинг, хип-хоп, брейк-данс, танцевальное шоу, классические танцы, народные танцы, стилизация фольклора, танцы народов мира, восточные танцы, индийские (болливуд).

Чемпионат пройдет по возрастным категориям: младшая возрастная группа (до 6 лет), дети (до 10 лет), подростки (до 16 лет), взрослые (от 16 и выше). Количественные номинации - соло, дуэт, малая группа (до 8 участников), ансамбль (8-24 участников), большой ансамбль (25 – 50 участников).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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