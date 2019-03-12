Testene Art Baku: 180 участников из разных стран (ФОТО)

12 марта 2019 19:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла встреча, посвященная организации III Международного фестиваля-конкурса искусств "Testene Art Baku", сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

Фестиваль-конкурс искусств "Testene Art Baku" пройдет 14-17 марта при поддержке Главного управления культуры и туризма города Баку, при организационной поддержке Международной ассоциации культуры Testene Art (Италия) и одиннадцатилетней музыкальной школы №3 имени Джовдата Гаджиева.

На встрече, в которой приняли участие начальник Главного управления культуры и туризма города Баку Джалил Меликов, президент Международной ассоциации культуры Инесса Заика, вице-президент Ольга Наймушина, художественный руководитель мероприятия Игорь Бубенчиков и члены оргкомитета, состоялось рассмотрение вопросов, связанных с предстоящим мероприятием, а также обсуждение будущих совместных проектов.

Отметим, что в этом году в фестивале-конкурсе примут участие около 180 участников из Азербайджана, Италии, России, Казахстана, Пакистана, Грузии и других стран. Конкурс пройдет в следующих номинациях: вокал, инструментальное исполнение, танец, театральное искусство, фольклор, декоративно-прикладное искусство, народные музыкальные инструменты, а также мода и дизайн. Возрастные категории участников - 4-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет,17-19 лет, 20 лет и старше.

Церемония награждения и гала-концерт III Международного фестиваля-конкурса искусств "Testene Art Baku" состоится в 14:00 17 марта в Союзе театральных деятелей Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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