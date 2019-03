松居慶子 в Баку - уже в пятый раз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт Solo Best Hits всемирно известной японской пианистки и композитора, исполняющего музыку в стиле нью-эйдж и джаз Кейко Мацуи (яп. 松居慶子,Keiko Matsui), сообщает Trend Life.

"Добрый вечер! Это мой пятый визит в Баку, который очень дорого моему сердцу, и я очень рада, что снова в этом замечательном городе! Очень люблю Баку и его жителей! Сегодня я буду выступать без своего оркестра. Это мой сольный проект, я представлю несколько своих новых композиций из последнего альбома Echo", - сказала музыкант.

Виртуозное исполнение очаровало публику, которая наслаждалась композициями "Forever, Forever", "Esprit", "Echo", "Casablanca", "Moon over Gotham", "Tears Of The Ocean", "Viva Life" и многое другое. Выступление без оркестра, но в данном случае, и один в поле воин. На протяжении всего вечера очень тепло общалась с публикой, рассказывая историю каждого своего произведения.

"Это мои мысли о смысле жизни, о том, что меня окружает. Я много размышляю о том, как мы пришли в этот мир, о взаимодействии людей и нашей планеты. Все это стараюсь отражать в музыке", - сказала пианистка.

Овации мастеру сменились прогулкой по ночному Баку. Кейко Мацуи после концерта продолжила свою музыку в виде путешествия по достопримечательностям столицы.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

