Узнаем нашу страну: из Нахчывана в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт для школьников из Нахчыванской Автономной Республики, организованный в рамках образовательной акции "Узнаем нашу страну", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Целью акции является ознакомление школьников с современной жизнью, историей, культурным наследием, обычаями и самобытными особенностями разных регионов Азербайджана, достижениями основанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым современного Азербайджана, а также создание у молодёжи реального представления о динамичном социально-экономическом развитии республики, новом облике благоустраиваемых городов и районов, благодаря решительности и воле Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На организованном для школьников в Центре мугама концерте в исполнении ханенде Гусейна Меликова, Реване Амирасланлы и Реване Гурбановой прозвучали известные мугамы, теснифы и песни. Аккомпанировали исполнителям - Али Алиев (тар), Аббас Алиев (кяманча) и Вагиф Гасымов (нагара).

Также, учащиеся из Нахчывана ознакомились с музейной экспозицией старинных и современных народных музыкальных инструментов и интерактивной экспозицией, повествующей о жизни и творчестве выдающихся деятелей мугамного искусства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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