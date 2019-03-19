Тяжелобольной Рамиз Азизбейли после долгого перерыва снялся в фильме (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 71-летний тяжелобольной азербайджанский актер и режиссер, народный артист, профессор Рамиз Азизбейли после долгого перерыва снялся в комедийном фильме режиссера Рамиля Адильоглу “Sən anlat Hacıqabul”, сообщили Trend Life в пресс-службе картины.

Рамиз Азизбейли сыграл полицейского и снимался в фильме под наблюдением врачей. Напомним, что на протяжении нескольких лет у артиста - паралич, высокое давление, сахарный диабет, гангрена (ампутирована часть ноги).

“Рамиз Азизибейли очень сильный человек и большой профессионал. Его участие в съемках картины было очень интересным и назидательным для творческой группы. Он нам очень помог своими наставлениями и высоким уровнем мастерства на съемочной площадке. Мы очень рады, что после долого перерыва Рамиз Азизбейли нашел в себе силы и снялся в фильме. Такие люди гордость нашей национальной культуры и искусства. Его все любят и ждут от него новых ролей, а фильм будет презентован в самые короткие сроки", - сказал Рамиль Адильоглу.

Отметим, что фильм впервые в национальном кинематографа снят в жанре Found footage (Найденная плёнка) - жанр кинематографа, в основном фильмов ужасов, в котором весь фильм или существенная его часть представляются зрителю как материалы с найденных записей на кино- или видеокамеры, часто оставшиеся после пропавших или умерших героев фильма.

Главную роль сыграл юморист Эльшад Зарафатсыз, художник-постановщик – Заур Абдуллаев, монтаж – Огтай Набзи.

(Автор: Вугар Иманов)

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