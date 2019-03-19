В Баку определены победители "Testene Art" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошла торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт III Международного фестиваля-конкурса искусств "Testene Art Baku", сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

В нем приняли участие около 200 конкурсантов. Конкурс проходил в следующих номинациях: вокал, инструментальное исполнение, танец, театральное искусство, фольклор, декоративно-прикладное искусство, народные музыкальные инструменты, а также мода и дизайн. Возрастные категории участников - 4-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет,17-19 лет, 20 лет и старше.

Художественным руководителем конкурса является Игорь Бубенчиков, председатель международного жюри - Виктор Пеленягрэ (Россия), члены жюри - Франческо Педачи (Италия), Петрас Кунца (Литва), Людмила Синяговская (Россия), Бибигюль Изденова (Казахстан), Гюльнара Федорова (Россия), Агаверди Пашаев (Азербайджан).

Победителям конкурса были вручены дипломы, кубки и медали. В каждой возрастной категории конкурса были названы обладатели I, II, III мест.

Гран-при конкурса завоевал студент Нахчыванского музыкального колледжа, исполнитель на нагаре Наджаф Гаджили (возрастная категория 17-19 лет). Он также получил право участвовать в конкурсе "Покажи себя миру", который пройдет в Италии.

В ходе гала-концерта выступили победители конкурса, а также член жюри - педагог Болонской консерватории Франческо Педачи. Также состоялось совместное выступление победителя II Международного фестиваля-конкурса искусств "Testene Art Baku" Рзы Хосровзаде и Виктора Пеленягрэ.

Напомним, что фестиваль-конкурс прошел при поддержке Главного управления культуры и туризма города Баку, при организационной поддержке Международной ассоциации культуры Testene Art (Италия) и одиннадцатилетней музыкальной школы №3 имени Джовдата Гаджиева.

(Автор: Джани Бабаева)

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