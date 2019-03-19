Определены победители открытого чемпионата Азербайджана по танцам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Союза театральных деятелей Азербайджана прошел открытый чемпионат страны по танцам, организованный Союзом молодежи и Ассоциацией танца, сообщает Trend Life.

В соревновании приняли участие коллективы из Баку, Гянджи, Сумгайыта, Шеки, Гёйгёль, Мингячевира, Барды, Агджебеди, Агдама, зарубежные коллективы.

Судьи оценивали участников по технике, имиджу, композиции и хореографии. В состав судейства входили - председатель жюри, заслуженный деятель искусств Азербайджана Римма Мамедова, вице-президент АТА, педагог Академии хореографии Ульвия Гасанова, заведующий кафедры хореографии Гимназии искусств Таир Эйнулаев, ведущий солист Государственного военного ансамбля Шахрияр Джафаров.

Чемпионат проходил по видам танца - чирлидинг, хип-хоп, брейк-данс, танцевальное шоу, классические танцы, народные танцы, стилизация фольклора, танцы народов мира, восточные танцы, индийские (Болливуд). Возрастные категории - младшая группа (до 6 лет), дети (до 10 лет), подростки (до 16 лет), взрослые (от 16 и выше). Количественные номинации - соло, дуэт, малая группа (до 8 участников), ансамбль (8-24 участников), большой ансамбль (25 – 50 участников).

Победителями стали - Jam SS (руководители Бахышев Инам, Абзалиева Карлыгаш), Crazy Lady (Новрузова Гюнель), Zirve (Мусаева Натаван), BlackZone Dance Crew (Бабаев Ровшан), İnci (Мамедов Джавид), Ayselin Dance Studio (Гусейнова Айсель), Verbal Dance Group (Исмаилова Роза), Buta (Гасымов Заур), The Legend (Анисимов Егор), Smiles (Велиева Ирада), Sirdaş (Мухтарова Эльмира), Buta (Гасымов Заур), Fidan (Ягубова Гюльнара), Ertsuloneba (Тчумбурдизе Павле), Asiman (Салимов Вахид), Natavan Dance Studio (Алиева Натаван), Quba (Бейбалаева Севиль), Naxış (Мурадова Нармина), Graciya Dance Studio (Алиева Нигяр), Allegro (Атаев Эльнур), Tovuz Xədicə (Маммедрзаев Ариф), "Сигнахи" (Заза Павлиашвили), Ликуна Джананашвили

Победители смогут принять на рейтинговых международных турнирах.

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(Автор: Вугар Иманов)

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