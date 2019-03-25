Гала-вечер азербайджанского фильма "Потрескавшаяся любовь" в Стамбуле с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре торгового центра "Каньон" Стамбула прошел гала-вечер романтического фильма "Çat Kapı Aşk" (Потрескавшаяся любовь), сообщили Trend Life в пресс-службе Cinemazadeh.

В гала-вечере приняли участие известные турецкие актёры Джесс Молхо с сыном Тибетом, который сыграл свою первую роль в этом фильме, Мюге Боз, Наргис Кумбасар, азербайджанский актёр Эльмеддин Джафаров со своей семьёй, творческий коллектив картины. Среди гостей вечера были турецкие звезды Небахат Чехре, Бюлент Сертташ, Бурджу Биниджи, Мустафа Топалоглу и Юнус Гюнче.

"Çat Kapı Aşk" снят азербайджанской студией Cinemazadeh и является первым фильмом, вышедшим в прокат за рубежом. Съемки проходили в Турции. Ранее премьера прошла в Баку.

Сюжет: Молодая девушка-скульптор Су, которая верит, что обязательно встретит любовь всей своей жизни, знакомится и влюбляется в адвоката Араса, испытывающего постоянное чувство беспокойства, и борющегося с ним различными путями. Арас живет в одном здании с Су. Хотя между Арасом и Су зародилась любовь, есть существенные преграды, которые мешают им быть вместе. Арас старается избегать отношений с Су, пока не решит все свои проблемы. Работающий в этом же здании охранник Нариман, азербайджанец по национальности, вынужден просить помощи у Су, преследуя другую цель…

Режиссёр-постановщик фильма - Эрхан Байтимур, главный продюсер - Джафар Ахундзаде, композитор - Рустам Зейналлы, музыкальное оформление - Айнур Ахундзаде, авторы сценария - Дениз Гюней и Несрин Замур, оператор - Ёмер Йылмаз, исполнительный директор - Турал Асадов, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, режиссёр - Вугар Исламзаде и Руфат Керимзаде, звукорежиссёр - Орхан Агаларов, арт директор - Пярвиз Бабаев.

В ролях Джесс Молхо, Муге Боз, Наргис Кумбасар, Ибрагим Селим, Элмеддин Джафаров и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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