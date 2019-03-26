Актер команды "Парни из Баку" будет определять лучшие телепроекты за пределами США

БАКУ /Trend Life/ - Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн стал академиком Международной телевизионной академии (International Academy of Television Arts & Sciences), ежегодно присуждающей премию ЭММИ (International Emmy Award) лучшим телевизионным проектам за пределами США, сообщили Trend Life в пресс-службе НТВ.

В профессиональном багаже Вайнштейна более 350 телевизионных проектов, большая часть которых шла в прайм-тайм крупнейших российских телеканалов. Тимур Вайнштейн, как продюсер, является обладателем двух уникальных рекордов на российском телевидении: в первом случае его проекты шли одновременно в прайм-тайм на пяти российских телеканалах, а в другом, спродюсированные им в один год проекты «Один в один» и «Пепел» стали самыми рейтинговыми проектами года, как среди телепрограмм, так и сериалов.

В рамках НТВ продюсер запустил ряд успешных проектов, таких как экранизация «Хождение по мукам», триллер «По ту сторону смерти», российская адаптация шведско-датского сериала Bron/Broen «Мост», военная драма с Владимиром Машковым «Медное солнце», сериалы «Невский», «Скорая помощь», «Динозавр», а также шоу «Секрет на миллион», «ДНК», международный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!» и многие другие.

Тимур Вайнштейн являлся основателем продюсерского центра «Леан-М», приобретенного мировым лидером компанией Sony Pictures Television International, и компании «ВайТ Медиа», партнёром которой стал другой мировой мэйджор Endemol Shine Group. Опыт работы с крупнейшими мировыми компаниями позволил Тимуру Вайнштейну успешно заниматься международной дистрибуцией. С его приходом на НТВ три года назад канал начал активную продажу контента за рубеж. За это время более десяти проектов канала нашли мировых дистрибуторов. Включение генерального продюсера НТВ в состав Международной телеакадемии открывает новый этап работы канала на международном уровне.

Выступал в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионы сезона 1992 год, финалисты сезона 1993 год, обладатели летнего кубка 1995 года, победители турнира 10 лучших команд клубов в 2000 г. (чемпионы XX века).

(Автор: Вугар Иманов)

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