В Баку пройдет фестиваль "Недели Франкофонии"

26 марта 2019 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана с 30 марта по 15 апреля 2019 года пройдет ежегодный фестиваль "Недели Франкофонии", сообщили Trend Life в пресс-службе организаторов мероприятия.

Фестиваль пройдет при участии посольств Франции, Бельгии, Коста-Рики, Греции, Венгрии, Марокко, Мексики, Молдовы, Румынии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии в Азербайджане, а также представительства Евросоюза.

В рамках "Недель Франкофонии" будут организованы различные мероприятия в сфере культуры.

Франкофония (Francophonie) - международная организация сотрудничества франкоязычных стран, объединяющая 58 членов и 26 наблюдателей. Главным критерием для вступления в организацию считается не степень владения французским языком населения той или иной страны (хотя это приветствуется), а скорее историческая, культурная общность и многолетние гуманитарные связи с Францией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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