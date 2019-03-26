Оригинальный клип объединил тюрков Азербайджана, Турции, России, Узбекистана, Кыргызстана, Японии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнители из разных стран представили клип "Kardeslik turkusu" (Братья – тюрки) на музыку и слова Рубаила Азимова, сообщил Trend Life радиоведущий Кязым Субхан.

Проект был реализован в течение двух месяцев, записан дистанционно в различных городах, музыка исполнена на народных инструментах.

В проекте приняли участие исполнители и музыканты – Алим Гасымов, Фяргана Гасымова, Рена Гафарова, Рубаиль Азимов, Алишахин Алишахин, Шахрияр Мусаев, Рамиль Джахангиров, Джошгун Садигов, Modern Music Group (Азербайджан), Шахло Салаева, Бобур Полвонов (Узбекистан), Мурат Джанизаков (Башкортостан), Джанар Туратова, Гюльшан Таалайбекова (Кыргызстан), Озге Оз, Тарик Йигит, Ясар Эрдоган, Энес Сурус (Турция), Кийоши Охира (Япония), Агиль Сулейманов (США).

Видео - Gala Media Group, режиссеры – Вюсал Гасан и Джейхун Ибрагимоглу.

(Автор: Вугар Иманов)

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