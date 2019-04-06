Следующее поколение: азербайджанский фильм в Брюсселе

6 апреля 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фильм азербайджанского режиссера Орхана Агазаде "Oturacaqlar" ("Стулья") вошел в конкурсную программу Международного фестиваля короткометражных фильмов в Брюсселе (Бельгия), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Фестиваль пройдет с 25 апреля по 5 мая текущего года. Азербайджанский фильм представлен в двух категориях фестиваля – международном конкурсе и конкурсной программе "Следующее поколение".

Сценаристом и режиссером фильма "Oturacaqlar" азербайджано-британского производства является Орхан Агазаде. Оператор-постановщик - Кэмерон Уорд, художник-постановщик, а также художник по костюмам - Лара Зейдан, композитор - Мамед Анса, продюсер - Мина Салими, сопродюсеры - Азер Гасанов и Руслан Агазаде.

В ролях: Сайад Алиев, Зульфия Назар Мамедова, Искандер Аббасов и другие.

Отметим, что Орхан Агазаде – член Клуба молодых кинематографистов при киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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