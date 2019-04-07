Азербайджанский канон – от средних веков до современности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт ансамбля исполнителей на каноне "İnci", сообщает Trend Life.

На открытии вечера доктор философских наук Гюльгусейн Кязымлы отметил, что на прошедшем в Индии престижном международном фестивале World Sacred Spirit при содействии Международного центра мугама с большим успехом прошли выступления ансамбля исполнителей на каноне (qanun) "İnci" под управлением заслуженной артистки Тараны Алиевой, достойно представивших​ исполнительскую культуру нашей страны. Была выражена искренняя признательность директору центра, народному артисту Мураду Гусейнову за поддержку коллектива.

Гостям была представлена концертная программа ансамбля "İnci", где прозвучали композиции “Telli durnalar”, “Reyhan”, “Bayatı-Şiraz”, “Nəlbəki” и другие.

В Азербайджане канон (qanun, канун, ганун) широко известен еще в средние века. Игра на каноне получила отражение в творчестве азербайджанских классиков XII века Низами Гянджеви и XVI века Физули. На каноне играла творившая в XII веке поэтесса Мехсети Гянджеви. В начале XX века на кануне умел играть композитор Мешади Джамиль Амиров, а основоположник современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, композитор Узеир Гаджибейли в своих трудах отмечал что, «если сегодня для каждого музыканта важно уметь играть на фортепиано, то восточные музыканты прошлого, будучи исполнителями на тех или иных инструментах, считали обязательным для себя также владеть игрой на каноне».

Впервые канон был включён в Государственный оркестр народных инструментов при Комитете телевизионных и радиопередач Азербайджанской ССР в период подготовки к декаде азербайджанской литературы и искусства, проводившейся в 1959 году в Москве (соло - Асья Тагиева). В том же году мугамы «Баяты-Шираз» и «Чахаргях», исполненные Асьей Тагиевой, были записаны на грампластинку, а в 1966 году в Бакинском музыкальном училище имени Асафа Зейналлы открылся класс канона. Позже канонистка Тарана Алиева организовала ансамбль «Инджи» из семи выпускниц Азербайджанской государственной консерватории. Этот ансамбль исполнял не только мугамы и произведения азербайджанских композиторов, но также произведения зарубежных композиторов. С 1984 года класс канона функционирует в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В 2005 году преподаватель Нахичеванского музыкального колледжа Ихтияр Сеидов создал ансамбль народных инструментов, включавший и канун. Народный артист Азербайджана композитор Гаджи Ханмамедов использовал канун в качестве сольного инструмента в своём произведении «Танец мечты». Сулейман Алескеров написал поэму для кануна и оркестра народных музыкальных инструментов, танцевальную мелодию «Шалахо». Дадаш Дадашев сочинил Поэму для кануна и фортепиано, «Поэма», скерцо «Радость Чинары», Концерт для кануна и симфонического оркестра. Огтаю Зульфугарову принадлежат Баллада, Поэма и другие концертные пьесы для кануна, а Ильхаму Абдуллаеву - две пьесы для кануна и фортепиано. В 1964 году Закир Багиров написал рапсодию для кануна и двух арф, которую исполнила Асья Тагиева в Москве. Канон используется в составе оркестров и ансамблей народных музыкальных инструментов в качестве аккомпанирующего и солирующего инструмента.

Канон, который известен и в музыкальной культуре других народов, в Азербайджане представляет собой плоский деревянный ящик трапециевидной формы. Нижняя и боковые его стороны изготавливаются из берёзы, ореха, абрикоса и других твёрдых пород дерева. Общая длина кануна – 800 - 900 мм, ширина 380 - 400 мм, толщина 40-50 мм. Азербайджанский канон отличается от турецкого и арабского размером, а также настройкой, ориентированной на 17-ступенный октавный звукоряд. Верхняя часть кануна состоит из деревянного покрытия толщиной примерно 4 мм, изготовленного из сосны, остальная же часть покрывается рыбьей кожей. На деревянной части верха имеются 3 резонаторных отверстия. На кожаной части верха, разделённой на 4 равные части, располагается деревянная подставка во всю ширину инструмента. Струны, будучи одним концом прикреплены к специальным отверстиям на корпусе инструмента, проходят над этой подставкой и другим своим концом закрепляются к полкам. У полков под струнами располагаются «линги» (железные рычаги), при помощи которых струны, поднимаясь и опускаясь, изменяют высоту звука на тон и полутон. На канун навязываются 24 ряда тройных струн при общем их числе 72. На ранних стадиях струны изготавливали из шёлка и кишок особым способом. В настоящее время для кануна используются струны из капрона.

(Автор: Вугар Иманов)

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