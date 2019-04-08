Путешествие в Агдаш: выступление канатоходца и выставка сувениров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Агдаше прошел творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), проводимый по инициативе министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В мероприятии, которое было организовано в Парке Гейдара Алиева в Агдаше, приняли участие представители министерства культуры Азербайджана, начальники региональных управлений культуры, сотрудники Исполнительной власти Агдашского района.

Программа данного фестиваля была посвящена третьей годовщине апрельских боев, завершившихся победой армии Азербайджана. В исполнении музыкантов прозвучали композиции "Azərbaycan", "Yaşa mənim xalqım", "Qarabağ şikəstəsi", "Üç rəngli bayrağım", поднимающие патриотический дух.

Гости фестиваля ознакомились с экспонатами, представленными в специально установленных шатрах. Среди них – сувениры, изделия различных видов декоративно-прикладного искусства, картины, а также произведения современного искусства. Одним из запоминающихся моментов фестиваля стало выступление канатоходца Мухаммеда Пашаева.

Напомним, что задачей проекта является пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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