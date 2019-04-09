Участник "Евровидения 2019" Чингиз Мустафаев в Тель-Авиве: Не бойтесь мечтать! (ФОТО)

9 апреля 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на Международном песенном конкурсе "Евровидение 2019" Чингиз Мустафаев находится в Тель-Авиве (Израиль), где участвует в съемках видеооткрытки для конкурса, сообщает Trend Life.

Певец представил на своей странице в Instagram фотографии со съемок. Комментируя снимки, музыкант поприветствовал своих подписчиков на иврите.

"Шалом! Наконец, я впервые в Тель-Авиве. Не бойтесь мечтать! Буду здесь снимать мою открытку для "Евровидения"", - написал Мустафаев.

Полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения 2019" под номером 18 с песней "Truth" ("Правда").

Чингиз Мустафаев – 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева)

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