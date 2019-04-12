Идти за своей мечтой: американский гитарист с ограниченными возможностями выступил в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной консерватории в Баку состоялся концерт американского музыканта, певца и композитора Тони Меммела, сообщает Trend Life. Тони Меммел – музыкант с ограниченными возможностями здоровья, он родился без левого предплечья, но научился играть на гитаре. В 2013 году Меммел был удостоен премии Wisconsin Area Music Industry (WAMI). Он выступил в 45 штатах США и 10 странах мира, выпустил шесть альбомов. Его туры включали в себя посещение школ, детских домов, больниц и выступлений на концертных площадках с целью создания культурных мостов через музыку. Он также имеет степень бакалавра в области музыки и получил образование классического вокалиста.

В своем выступлении на мероприятии посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер отметил, что визит Тони Меммела в Азербайджан проходит с 7 по 13 апреля в рамках программы Госдепартамента США "Посланники искусства", предусматривающей поездки американских музыкантов по всему миру для межкультурного взаимопонимания и сотрудничества.

"Мы рады познакомить азербайджанскую публику с творчеством талантливого американского музыканта Тони Меммела", - сказал дипломат.

Было отмечено, что пример Тони Меммела служит посланием, о том, что у каждого в жизни своя роль, и единственные ограничения - это те, которые мы сами себе ставим.

Перед тем как начать концертную программу Тони Меммел, представил музыкантов своей группы, а также рассказал о своем пути в музыке и о проекте "Lucky Fin Project".

По словам Меммела, его желание заниматься музыкой, особенно играть на гитаре было настолько велико, что несмотря на все трудности, он все же достиг своей цели.

"Чтобы научиться играть на гитаре мне потребовалось много времени, но, я осуществил свою мечту. Никогда не отказывайтесь от своей мечты, делайте все, чтобы она осуществилась", - добавил он.

На протяжении всего концерта Меммел тепло общался с публикой, призывал всех петь вместе с ним, а зрители встречали каждую композицию музыканта бурными аплодисментами.

"Спасибо, за столь теплый прием. Воспоминания о вашей прекрасной стране, добрых и отзывчивых людях мы сохраним в своих сердцах", - сказал Меммел.

Конечно, вечер не обошелся без музыкального сюрприза - Тони Меммел вместе с азербайджанскими музыкантами Эмином Зейналлы (вокал) и Арсланом Новрасли (тар) исполнил композицию Тофига Гулиева "Sənə də qalmaz".

По словам Тони Меммела, он познакомился с азербайджанскими музыкантами всего за 15 минут до концерта, и очень рад разделить сцену с такими талантливыми артистами.

Отметим, что на концерте прозвучали авторские песни Тони Меммела, а также кавер-версии известных композиций.

(Автор: Джани Бабаева)

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