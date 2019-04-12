Азербайджанский военный оркестр в Москве исполнит песни Муслима Магомаева

Оркестр Азербайджанского Высшего военного училища имени Гейдара Алиева дебютирует на международном фестивале военных оркестров "Спасская башня", в ходе которого исполнит песни легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева, сообщает Trend Life со ссылкой на РИА Новости.

XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня-2019" пройдет с 23 августа по 1 сентября на Красной площади.

"Состав участников фестиваля с каждым годом обновляется. В этом году зрителей и гостей военно-музыкального праздника ждёт встреча с новыми интересными и самобытными коллективами. Среди дебютантов оркестр Азербайджанского Высшего военного училища имени Гейдара Алиева", - говорится в сообщении оргкомитета.

Коллектив был создан 15 февраля 1992 года. Сегодня он является одним из основных оркестров министерства обороны Республики Азербайджан. В состав оркестра входят 52 музыканта.

Военным дирижёром - начальником оркестра является майор Фариз Мамедзаде. По первой музыкальной специальности он саксофонист. Это оказало влияние на репертуар оркестра: в нём преобладают джазовые и эстрадные композиции.

"Я всегда с особым вниманием, в роли простого зрителя, слежу за фестивалем "Спасская башня". Репертуар нашего оркестра очень разнообразен, и мы надеемся, что наша музыка понравится публике, которая придёт на фестиваль в этом году", - приводятся в сообщении слова руководителя ансамбля.

По его словам, среди песен, которые исполнит оркестр на "Спасской башне", прозвучат произведения Муслима Магомаева.

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