Саз и слово: меджлис "Ашуг Пери" проведет концерт в Баку

16 апреля 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 10 июня в 19.00 меджлис "Ашуг Пери" проведет концерт ашугского искусства, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

На вечере выступят заслуженне работники культуры Гюлара Азафлы, Улдуз Сонмез, Солмаз Косаева, Зульфия Ашиглы, Ашуг Самира, поэты Саадат Бута, Гуллю Эльдар Томарлы, Айнур Гафарлы, Тебриза Пунхан, Судаба Иреванлы, Фатима Вяфа, известные ашуги Гёзяль Кельбеджарли, Фатима Гёйчайли, Кямаля Мехеддингызы, Рафига Гёйчайли, Инджи Ширванлы, Хавяр Зянгиланлы, Аида Гюльзар, Афсана Керимли, Хаяла Гарибгызы, Кенуль Гедабейли, Гейча Омюрлу, Вюсаля Гедабейли, Таркай Айна, Наргиля Мехтиева и другие.

Ведущей вечера будет председатель меджлиса "Ашуг Пери" Парвана Зянгезурлу.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Цена билетов 10-30 манатов.

Телефоны для справок (012) 441-21-31

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Отметим, что в 2009 году искусство азербайджанских ашугов включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Искусства азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. Ашугское творчество, по своей основе являющееся свободным, отличается весьма широким и разнообразным содержанием. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. Ашугское искусство является синтетическим искусством, ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе и сам же танцует. Часто исполнение ашуга сопровождает исполнитель на балабане и ансамбль духовых инструментов, но основным музыкальным инструментом ашуга является саз.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Если учиться усердно, или Затаив дыхание (ФОТО)
Культура 12 апреля 22:35
В Баку состоялась грандиозная премьера балета "Тысяча и одна ночь" (ФОТО)
Культура 12 апреля 13:07
Идти за своей мечтой: американский гитарист с ограниченными возможностями выступил в Баку (ФОТО)
Культура 12 апреля 00:03
Тысяча и одна юбилейная ночь Таира Салахова (ФОТО)
Культура 10 апреля 15:26
"Rauf & Faik" признались в любви на азербайджанском языке (ВИДЕО)
Звёздный мир 10 апреля 12:42
Во Дворце Гейдара Алиева пройдет концерт Эльзы Сеидджахан, посвященный Насими
Звёздный мир 9 апреля 17:20
Лента новостей
Директор бакинской школы №162 заключена под домашний арест
Общество 17:18
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Масаллинском районе
Политика 17:16
Bakcell объявила о назначении нового главного исполнительного директора
ИКТ 17:16
Азербайджан нарастил добычу нефти
Энергетика 17:14
Семеро британских полицейских пострадали при нападении с применением химсредства
В мире 17:13
Moody's ожидает расширения кредитного портфеля Bank Respublika
Финансы 17:10
Минобороны Казахстана закупает медикаменты для армии
Тендеры 17:06
В Азербайджане планируют повысить уровень маркетинга текстильных товаров
Бизнес 17:03
Закир Гасанов: В отношении нагорно-карабахского конфликта допускаются двойные стандарты
Политика 17:03