Азербайджанский "Малыш" в Иране

17 апреля 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский короткометражный художественный фильм "Balaca" ("Малыш") будет представлен на международном кинофестивале "Фаджр" в Иране, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Фестиваль пройдет с 18 по 26 апреля.

Фильм "Малыш" вошел в программу фестиваля "Восточная перспектива".

Кинокартина снята при поддержке министерства культуры Азербайджана "Клубом молодых кинематографистов", действующем при киностудии.

Автор сценария и режиссер фильма – Руслан Агазаде, оператор – Орхан Агазаде, художник – Султан Султанов, линейный продюсер – Азер Гасанов, исполнительный продюсер – Орхан Алиев, художественный руководитель - Эльчин Мусаоглу, продюсер - Мушфиг Хатамов.

В фильме заняты Гудрат Асад, Нармин Габибова, Эльман Шейдаев, Сайяд Алиев и другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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