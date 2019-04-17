Бакинцы встретятся с настоящими динозаврами

17 апреля 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном академическом национальном драматическом театре, 20 апреля в 12.00 и 15.00, впервые в Баку будет представлен лицензионный мультимедийный московский спектакль "Мультизавры. Таинственный остров", сообщает Trend Life.

До встречи с мультизаврами осталось всего 3 дня, и организаторы показа приглашают юных зрителей и их родителей на самый интересный и яркий лицензионный мультимедийный московский спектакль, который останется в памяти навсегда.

Гости спектакля с помощью современных технологий отправятся в незабываемое путешествие и встретятся с настоящими динозаврами.

Хотите узнать, как жили эти животные, на каком языке они разговаривали? У каждого зрителя есть шанс узнать все подробности из жизни динозавров, и выполнить очень сложную миссию – спасти таинственный остров динозавров от огненного вулкана. Бояться не стоит, так как на шоу у каждого есть уникальный многофункциональный браслет, который поможет управлять стихиями и перемещаться во времени. Всю миссию со зрителями проходят отважные и добрые герои!

Организаторы предупреждают, по после представления интерактивные браслеты нужно будет вернуть, так как они предназначены для использования только во время спектакля.

Цена билетов от 20 до 50 манатов. Билеты можете приобрести во всех кассах города, торговых центрах 28 Mall и Ganjlik Mall, в центрах ASAN xidmət и онлайн наhttps://iticket.az/events/children/multizavry-tainstvennyi-ostrov. Телефоны для справок: 0503549054, 0773549054.

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