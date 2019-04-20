В Баку прошел гала-вечер художественного фильма "Прощай, Шмидт" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" прошел гала-вечер художественного фильма "Прощай, Шмидт!" ("Əlvida, Şmidt!"), сообщает Trend Life. Фильм снят в жанре трагикомедии по заказу Министерства культуры Азербайджана в студии "Mozalan" и посвящен 200-летию переселения этнических немцев в Азербайджан.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, деятели культуры и науки, представители общественности, творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии вечера режиссер-постановщик фильма Али-Саттара Гулиева выразил признательность министерству культуры и творческому коллективу за реализацию проекта.

"Идея фильма была разработана два года назад вместе со сценаристом Рустамом Бабазаде. Кинокартина отражает темы дружбы, любви к родине, мультикультурализма. Фильм в скором времени станет участником международных кинофестивалей", - отметил Али-Саттар Гулиев.

Редактор фильма, секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт, писатель, сценарист Ильгар Фахми отметил, что в искусстве стало много негатива, и к счастью, этот фильм построен на позитивной энергии, и играет важную роль в донесении до общественности мультикультуральных ценностей Азербайджана.

Кинопроизведение рассказывает о родившемся в Азербайджане немце Эмиле Шмидте, который находит здесь свое счастье и любовь. События фильма, который снимается в жанре трагикомедии, происходят в Гёйгёле (ранее - Еленендорф).

Главные роли играют актриса Тбилисского государственного академического русского драматического театра Мариам Кития и азербайджанский актер Азер Айдемир, которому ради новой роли пришлось похудеть за четыре месяца на 21 кг.

."Режиссёр сказал - либо худеем, либо ищем другого актера. Сценарий мне очень понравился, поэтому решил похудеть - как говорится, искусство требует жертв (смеется). Такой опыт в отечественном кино редкость, обычно подбор актёров проходит быстро и непринужденно", - сказал Азер Айдемир.

Над картиной также работали: оператор-постановщик – Надир Мехтиев, второй режиссер – Акиф Рустамов, художник-постановщик – Азиз Мамедов, композитор - Исфар Сарабский, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев, художественный руководитель - Лала Казимова.

В ролях - народные артисты Азербайджана Расим Балаев, Рафиг Алиев, Гурбан Исмаилов, Шамиль Сулейманлы, заслуженные артисты Земфира Садыгова, Расим Джафаров, актриса Гюнель Мамедова и другие.

Премьера была встречена овациями зрителей.

Справка:

Еленендорф (нем. Helenendorf) - немецкое поселение, основанное в 1819 году в Азербайджане переселенцами из немецкой Швабии. Азербайджан в те годы был присоединен к Российской империи. Поселение названо в честь Великой княжны Елены Павловны, дочери Российского императора Павла I. В 1938 году переименовано в Ханлар, в 2008 году - в Гёйгёль.

10 мая 1817 года российский император Александр I подписал прошение 700 швабских семей о переселении в Закавказье. Швабы были лютеранами, но принадлежали к пиетистскому движению, что, собственно, и было одной из причин их переселения на Кавказ. Благодаря дружелюбию и толерантности азербайджанцев немцам удалось быстро освоиться на новой земле. В 1843 году численность еленендорфцев составляла 609 человек, в 1926 году - 2157 человек, в октябре 1941 года - 2675 человек.

В 1823 году была построена первая школа. В 1930 году была открыта музыкальная школа с классами фортепиано и струнных инструментов. Нередко проводились в Еленендорфе различные музыкальные фестивали. В 20-х годах XX столетия для работы в школе приглашались педагоги из Германии. Так, к примеру, уроки музыки в еленендорфской школе вёл Алоиз Мелихар, будущий дирижёр Берлинской филармонии. Среди местных преподавателей был, в частности, Яков Гуммель, известный своими научными работами по археологии. В 1930-е годы в Еленедорфской школе работал видный немецкий писатель и поэт Франц Бах. В 1857 году в деревне была построена и освящена каменная церковь Святого Иоанна. В 1893 году здесь было организовано «Немецкое общество», а в дальнейшем - самодеятельные духовой и струнный оркестры, театральная студия. Культурный и экономический закат начался с коллективизацией в 1930-х годах и сталинскими репрессиями. В 1933-41 годах было репрессировано около двухсот еленендорфцев, а с началом Великой Отечественной войны немцы были высланы в Среднюю Азию, Казахстан и Сибирь.

(Автор: Вугар Иманов)

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