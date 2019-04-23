На радость тысячам поклонников: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Минске

Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов впервые выступят на оперной сцене Беларуси, сообщает Trend Life со ссылкой на БЕЛТА.

Концерт состоится 25 октября, и это событие в культурной жизни Минска уже назвали историческим. Своим самым первым и долгожданным визитом в Минск пара порадовала белорусскую публику в феврале 2018. Тогда выступление с аншлагом прошло в рамках открытия V международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…". Эмоции после концерта не утихали еще долгое время, и вот на радость тысячам поклонников, самая востребованная оперная пара мира возвращается. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов неустанно гастролируют и выступают как в постановках лучших оперных театров мира, так и с сольными концертами. Большой театр Беларуси – одна из немногих площадок, которая еще не слышала голосов знаменитых сопрано и тенора.

Анна Нетребко – драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель Гран-при ряда международных конкурсов, Почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло.

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