В Баку отметили 80-летие видного кинорежиссера Тофига Исмайлова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер, посвященный 80-летию видного кинорежиссера, народного артиста, профессора Тофига Исмайлова (1939 -2016), организованный Министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. Выступившие член Союза писателей Азербайджана, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, депутат Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, доктор филологических наук, профессор Агшин Бабаев, советник по культуре и туризму посольства Турции в Азербайджане Ирфан Чифтчи рассказали о жизни и творчестве Тофига Исмайлова, подчеркнув большой вклад кинорежиссера в национальное искусство. Ректор Бакинской академии хореографии, профессор Тимучин Эфендиев, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, заслуженный артист Откем Искендером поделились воспоминаниями о мастере. В заключение дочь кинорежиссера Севиндж Исмайлова от имени семьи выразила признательность за добрую память об отце и организацию вечера.

Гостям были представлены видеокадры из семейного архива и творческой деятельности Тофига Исмайлова. Народный артист Азербайджана Сархан Сархан и заслуженный артист Ильгар Мурадов выступили с концертной программой.

Тофик Исмайлов родился 6 апреля 1939 года в Баку. Окончив актерский факультет Азербайджанского Государственного института искусств, сразу же поступил в класс режиссуры, в мастерскую Адиля Искендерова. Позже учился на Высших режиссерских курсах в Москве у Андрея Тарковского (1968-1970). Работал на АзТВ, в киностудии "Азербайджанфильм" (1969-1988), с 1971 года преподавал режиссуру, позже заведовал кафедрой режиссуры в Государственном институте искусств (1988-1994). С 1994 по 2006 годы работал в Турции в Государственном университете искусств "Мемар Синан", был советником по культуре муниципалитета Стамбула. Там он написал энциклопедию "История кино тюркских народов", куда вошла информация о кино Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Турции. Научные статьи Исмайлова были опубликованы в более 50 турецких газетах и журналах. С 2007 года преподавал в Азербайджанском Государственном университете культуры и искусства. Снял более 30 художественных и документальных фильмов. Создатель первого в Азербайджане трехсерийного фильма на основе романа Мехти Гусейна "Абшерон". Среди его картин такие фильмы как "Камни нашего города", "Учитель музыки", "Особое положение", "Я придумываю песню". Его картина "Трудные пути" вошла в число 17 лучших советских фильмов выбранных для показа в США. Снимал фильмы на молодежные темы: "Парни нашего квартала", "Лахыдж", "Игра човган" и т.д.

Помимо работы в кино в качестве режиссера и сценариста, Тофиг Исмайлов снялся в фильмах Расима Оджагова "Храм воздуха" и "Комната в отеле", в картине Эльдара Гулиева "Стамбульский рейс" и других фильмах.

Тофиг Исмайлов является автором известного фильма "Поет Муслим Магомаев", снятого в 1971 году. В сентябре 2014 года была представлена его последняя работа "Воспоминание о Муслиме Магомаеве", которая состоит из трех художественных частей - "Sən mənim nəğməmsən" (Ты моя песня), "Sadiq dostlar" (Верные друзья) и "Mavi dəniz" (Синее море). Он также автор пяти детских книг, многих прекрасных пьес и сценариев для телевидения и радио. Скончался 25 марта 2016 года в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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